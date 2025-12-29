Subscribe
Happening in Your Kids' Classroom Right Now
Parents, the Gender Ideology Fight Is Not Over
Feb 23
•
Natalya Murakhver
BREAKING: UK Students Win £21 Million Over Covid Disruption
A Watershed Settlement
Feb 19
•
Natalya Murakhver
The Study Nobody Wanted to Fund, So We Did
A public statement from Restore Childhood
Feb 18
•
Natalya Murakhver
Before You Fill That Prescription
What Two Major Studies Are Finally Telling Parents
Feb 16
•
Natalya Murakhver
Science Over Ideology
The Wins Keep Coming
Feb 6
•
Natalya Murakhver
January 2026
Standing Room Only
California screenings proved why this film matters
Jan 30
•
Natalya Murakhver
15 days (and 4 years)
How COVID Lockdowns Locked My Child into a Transgender Identity
Published on Parents with Inconvenient Truths about Trans (PITT)
•
Jan 27
They Lied About the Food Pyramid. They Lied About School Closures.
Learn to see the pattern before they do it again
Jan 18
•
Natalya Murakhver
December 2025
This Year Parents Pushed Back, in 2026: We Go Further
The Experiment on Kids Ends
Dec 29, 2025
•
Natalya Murakhver
The Perfect Gift for *Those* Family Members
15 DAYS on DVD
Dec 17, 2025
The Numerator Generation
We’re Raising Kids Who Can’t Do the Math — And It’s Making Them Sitting Ducks
Dec 11, 2025
•
Natalya Murakhver
A True Children's Champion Just Took Over the FDA's Most Powerful Drug Division
Plus Dell's $6 Billion and the Learning Loss Data
Dec 5, 2025
•
Natalya Murakhver
